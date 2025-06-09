2025 NBA Draftı yaklaşırken, Philadelphia 76ers'ın sahip olduğu 3. sıra seçim hakkına olan ilgi giderek artıyor.The Philadelphia Inquirer yazarı Keith Pompey'e göre, sıralamada daha geride bulunan birçok takım, bu hakkı almak için yoğun araştırma yapıyor.Philadelphia, 24-58'lik sezon derecesiyle play-off dışında kalmıştı ve bu seçim hakkı, kadroyu yeniden şekillendirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Ancak Philly Voice yazarı Adam Aaronson, kulübün şu ana kadar bu hakkı takas etmeyi ciddi şekilde düşünmediğini belirtti.Yine de rakip kulüplerin senaryo üretme çabası sürüyor. Bir NBA yöneticisi, söz konusu sıra için detaylı çalışma yürüttüklerini doğruladı.Bleacher Report'tan Jonathan Wasserman'a göre 76ers, Rutgers çıkışlı 2.03 boyundaki forvet Ace Bailey'i seçmeye yakın. Bailey'nin atletizmi, şut üretimi ve pozisyonuna göre fizik avantajı olumlu görülse de, şut istikrarı ve karar verme becerileri konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor.Philadelphia'nın kadrosunu Tyrese Maxey, Joel Embiid ve sözleşmesi devam eden Paul George etrafında inşa etmesi bekleniyor.Kulüp ayrıca 35. sıradan ikinci turda da bir seçim hakkına sahip.