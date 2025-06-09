Berke Özer: Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün

A Milli Takımı ve Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgilidedi.A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Süper Lig ekibi Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki file bekçi Berke Özer bu mücadelede ilk kez milli formayı terletirken, duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) aktardı. Maçtan önce herkesin kendisine destek olduğunu ifade eden Berke,diye konuştu.ABD karşılaşmasında yenilen golü de değerlendiren 25 yaşındaki file bekçi,ifadelerini kullandı.Transferiyle alakalı herhangi bir ciddi gelişmenin olmadığını, Eyüpspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Berke Özer, sözlerine şöyle devam etti:Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan'ın kariyeri için çok mutlu olduğunu, kendisinin bunu hak ettiğini söyleyen Berke,diyerek sözlerini noktaladı.