09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Göztepe'nin dönüşü belgesel oldu

20 yıl aradan sonra parkelere dönen Göztepe Basketbol Takımı'nın yeniden doğuşu ve şampiyonluk hikayesi, kulübün 100. yılına özel hazırlanan "Kül ve Ateş" belgeseliyle beyaz perdeye taşınıyor.

calendar 09 Haziran 2025 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin dönüşü belgesel oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbolda geçen sezon 20 yıl sonra potalara dönüp ilk senesinde Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Göztepe'nin hikayesi belgesel oldu.

Kulübün kuruluşunun 100'üncü yılında basketbol branşının küllerinden doğuşunu anlatan, 'Kül ve Ateş' isimli belgesel yarın gösterime girecek.

14 Haziran'da kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Göztepe ilk kıvılcımı basketbol takımının belgeseliyle yakacak. Basketbol şubesinin yeniden kuruluşunu ve şampiyonluk yolculuğunu anlatan belgeselin ilk gösterimi yarın saat 19.25'te İzmir İstinyeArt Performans Arena'da yapılacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.