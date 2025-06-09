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Göztepe'de Koray ve Nielsen beklemede

Göztepe, yeni sezon öncesi iç transferde adımlar atarken Nielsen ve Koray'ın durumu belirsizliğini koruyor; golcü Romulo'ya Avrupa'dan yoğun ilgi var, kulüp ise 100. yıl kutlamalarını LGS sınavı nedeniyle erken bitirecek.

calendar 09 Haziran 2025 13:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Koray ve Nielsen beklemede
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde orta saha Ahmed Ildız ve sağ kanat Ogün Bayrak'la yola devam etme kararı alan, sol kanat kaptan İsmail Köybaşı'na da 1 senelik daha kontrat teklif eden Göztepe'de iki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri bu ay sonunda bitecek Danimarkalı defans Lasse Nielsen ile stoper Koray Günter'in durumları henüz netleşmedi.

Yönetimin, defans hattına kendisi ve kulübüyle anlaşma sağlanan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Allan Godoi'yi monte edeceği, yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurup 37 yaşına gelen Nielsen'le vedalaşacağı iddia edildi. 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Nielsen, bu sene Süper Lig'de birçok maçta forma giydi. Toplamda 28 müsabakaya çıkıp bin 761 dakika süre alan Danimarkalı 1 gol atıp, 3 de asist yaptı. Göz-Göz'de geleceği netleşmeyen 30 yaşındaki Koray da 25 maçta toplam bin 753 dakika forma giyerek 2 kez fileleri havalandırdı.

ROMULO EVLENDİ


Göztepe'de geçen sezon Süper Lig'de attığı 13 golle transferin gözde ismi olan Brezilyalı forvet Romulo Cardoso dünya evine girdi. Romulo, ülkesi Brezilya'da yapılan düğün töreniyle hayatını Isabela Galiotto ile birleştirdi. Özellikle Avrupa'dan çok ciddi talipleri olan Romulo'yu 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense'den kiralayıp ardından geçen sezon bonservisini alan Göztepe, oyuncunun satışından TL bazında 3 haneli rakamlarda gelir bekliyor. Romulo için Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht devrede. Türkiye'den daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor için de Romulo'ya talip oldukları iddiaları ortaya atılmıştı.

100'ÜNCÜ YILA SINAV AYARI

Kuruluşunun 100'üncü yılını 14 Haziran Cumartesi günü kutlamak için geri sayımda olan Göztepe, şölene sınav ayarı verecek. Göztepe'nin 100'üncü yılı kutlamalarından 1 gün sonra sabah LGS (Lise Giriş Sınavı) olduğu için organizasyona özen gösterilecek. Göztepeli sanatçıların da olacağı konser organizasyonu iptal edilirken, 100'üncü yıl programı saat 18.30'da başlayıp, sabah sınav olduğu için en geç 22.30'da bitirilecek. Organizasyonda her yıl olduğu gibi yine ışık, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.


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