Altay'da Mustafa Denizli'ye Başkan Gürüz'den destek

3'üncü Lig'e düşen Altay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, sosyal medya üzerinden kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye yapılan eleştirilere yanıt verdi.diyen Başkan Gürüz,yorumu yaptı.Teknik adam olarak 2021'de Süper Lig'e çıkardığı Altay'ın bir sonraki sezon küme düşmesiyle tepkileri üzerine çeken Mustafa Denizli hakkında Yüksel Gürüz şöyle konuştu:Sosyal medyadaki bazı taraftar sayfaları Mustafa Denizli'nin alacaklarını kulübe hibe etmesini istedi. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, taraftarın bu çağrısı üzerine,dedi.Yüksel Gürüz şu ifadelere yer verdi: