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Ranieri, İtalya Milli Takımı için ilk aday!

İtalya, milli takımın başına Claudio Ranieri'yi getirmeye hazırlanıyor.

calendar 09 Haziran 2025 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ranieri, İtalya Milli Takımı için ilk aday!
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İtalya Millî Takımı'nda teknik direktör arayışı sürerken, listenin başındaki ismin Claudio Ranieri olduğu bildirildi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, tecrübeli teknik adam federasyonun öncelikli tercihi konumunda.

73 yaşındaki Ranieri, yakın zamanda Roma ile vedalaşmış ve emeklilik sinyalleri vermişti. Ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun ilgisi, deneyimli çalıştırıcının kararını gözden geçirmesine neden olabilir.

Daha önce Roma, Juventus, Inter, Chelsea gibi devleri çalıştıran ve özellikle Leicester City ile kazandığı Premier League şampiyonluğuyla adını tarihe yazdıran Ranieri, milli takım düzeyinde görev almamıştı. Bu da onun için kariyerinde bir ilk olabilir.



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