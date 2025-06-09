Pedro Malheiro, Al Wasl'a transfer oluyor

Trabzonspor'un 2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor.
61 Saat'in haberine göre Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki sağ bekin 7 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonusa dayalı bir bedelle Al Wasl takımına transferi için anlaşma sağladı.
Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından %15 pay maddesi de yer aldı.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
61 Saat'in haberine göre Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki sağ bekin 7 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonusa dayalı bir bedelle Al Wasl takımına transferi için anlaşma sağladı.
Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından %15 pay maddesi de yer aldı.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<