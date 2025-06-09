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Pedro Malheiro, Al Wasl'a transfer oluyor

Trabzonspor, Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'nun BAE ekibi Al Wasl'a transferi için anlaşmaya vardı. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

calendar 09 Haziran 2025 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pedro Malheiro, Al Wasl'a transfer oluyor
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Trabzonspor'un 2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor.

61 Saat'in haberine göre Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki sağ bekin 7 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonusa dayalı bir bedelle Al Wasl takımına transferi için anlaşma sağladı.

Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından %15 pay maddesi de yer aldı.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

 


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