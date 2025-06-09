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Serdal Adalı'nın Immobile için son kozu kadro dışı!

Beşiktaş'ta istenmeyen adam durumundaki Ciro Immobile'nin kadro dışı kalma ihtimali var.

calendar 09 Haziran 2025 13:09
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'nın Immobile için son kozu kadro dışı!
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Yeni sezona yeni bir golcü transferiyle girmek isteyen Beşiktaş'ta, mevcut santrfor Ciro Immobile'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

YILLIK ÜCRETİ SIKINTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ciro Immobile'den yıllık ücretinde indirim talebinde bulunduğunu açıklamıştı.


Ancak yıllık 6 milyon avro kazanan İtalyan yıldız buna sıcak bakmamış ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da ayrılma niyeti olmadığını belli etmişti. Fiorentina'dan gelen teklifi de yetersiz bulan Immobile için Adalı yeniden ipleri eline aldı.

KALIRSA OYNAYAMAZ

Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. Taraflar arasında daha önce yapılan görüşmelerin ardından, sürecin netleşmesi adına yüz yüze bir toplantı kararı alındı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen buluşmada, 35 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi hakkındaki kararın çıkması bekleniyor.

Immobile'nin elde kalması durumunda kadro dışı bırakılacağı kendisine iletilecek. İtalyan golcünün bu durumda ayrılmamak için daha fazla diretmeyeceği düşünülüyor.

OLE DE İSTEMİYOR

Ayrılığa yanaşmayan, yıllık ücretinde de indirim yapmayan İmmobile, Solskjaer'in gelecek sezon planlarında yer almıyor. 35 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 


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