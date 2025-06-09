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Beşiktaş'ta Musrati bir şans daha istedi!

Beşiktaş forması giyen Al-Musrati, yeni sezonda Siyah-beyazlı ekipten kendisini göstermek için bir fırsat daha istedi.

calendar 09 Haziran 2025 11:59
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Musrati bir şans daha istedi!
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Beşiktaş'ta yüksek maliyetiyle tartışma konusu olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco'ya gönderilen Al Musrati, Siyah-Beyazlı kulübe geri döndü.

Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası yeniden takıma katılan Libyalı futbolcunun, yönetimle iletişime geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş, 9 Şubat 2024'te Braga'dan Al Musrati'yi 1 milyon Euro kiralama ve 11 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.


Libyalı oyuncu, 2024-25 sezonunun devre arasında ise 8 milyon Euro satın alma bedeliyle Monaco'ya kiralanmıştı. Ancak Fransız kulübü bu opsiyonu kullanmayınca oyuncu yeniden Beşiktaş'a döndü.

"KENDİMİ GÖSTERME FIRSATI İSTİYORUM"

Takıma döner dönmez yönetime mesaj gönderen Al Musrati, sezon öncesi kampına katılmak istediğini ve kendisini yeniden kanıtlama arzusunda olduğunu ifade etti. "Bu kez kendimi ispatlayacağım. Kamp sürecinde elimden geleni yapacağım, bu konuda kulübün bana anlayış göstermesini bekliyorum" dediği öğrenildi.

SON KARAR SOLSKAJER'İN

Beşiktaş yönetimi ise bu konuda son kararın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e ait olduğunu oyuncuya iletti. Norveçli çalıştırıcının hazırlık kampındaki gözlemlerine göre Musrati hakkında nihai karar verilecek. 


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