09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-363'
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, şampiyon Galatasaray'ın renklerine boyandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Taraftar Çeşmesi, şampiyon Galatasaray'ın renklerine boyandı.

calendar 09 Haziran 2025 19:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, şampiyon Galatasaray'ın renklerine boyandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Taraftar Çeşmesi, Galatasaray'ın şampiyonluğundan dolayı sarı ve kırmızı renklere boyandı.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için toplanan taraftarlar, ellerindeki bayraklarla çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine geldi. Bir taraftar da etkinliğe at sırtında katıldı.

Taraftarlar, çeşmenin sarı ve kırmızıya boyanmasının ardından şampiyonluk şarkıları söyledi.


Taraftarlarla birlikte çeşmeyi boyayan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladıklarını belirterek, taraftarları tebrik etti.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Serhat Besli ise beşinci yıldızı takmanın gurunu yaşadıklarını, takımlarının üst üste 5 yıl şampiyon olarak yeni bir rekora imza atmasını dilediklerini kaydetti.

İlçedeki çeşme, her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.