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Inter'de Cristian Chivu dönemi

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 09 Haziran 2025 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: inter.it
Inter'de Cristian Chivu dönemi
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İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Ruman çalıştırcı Chivu, Inter ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek kontrata imza attı.

Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan ve mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan İtalyan çalıştırıcı Simone Inzaghi ile yollarını ayırdığını 3 Haziran'da duyurmuştu.


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