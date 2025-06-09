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Wembanyama, Shaolin Tapınağı'nda ruhsal yolculukta

San Antonio Spurs'un genç yıldızı Victor Wembanyama, yaz tatilinde sıra dışı bir deneyime imza attı.

calendar 09 Haziran 2025 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wembanyama, Shaolin Tapınağı'nda ruhsal yolculukta
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San Antonio Spurs'un genç yıldızı Victor Wembanyama, yaz tatilinde sıra dışı bir deneyime imza attı.

Çin'deki bir Shaolin Tapınağı'nda vakit geçirdiği bildirilen Wembanyama'nın başını kazıttığı ve rahipler gibi yaşadığı anların fotoğrafları hafta sonu sosyal medyada geniş yankı buldu.

Wembanyama'nın 2024-25 sezonu, sağ omzundaki toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu) nedeniyle erken sona ermişti. Ancak yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon başında tamamen iyileşmiş şekilde parkelere dönmesi bekleniyor.

Görünen o ki Fransız pivot, bu süreçte sadece fiziken değil, zihinsel olarak da dönüşüm yaşıyor. NBA'in koşuşturmalı temposundan uzaklaşarak daha sade bir yaşam tarzını deneyimleyen Wembanyama, hem yeni kültürlerle tanıştı hem de belki de hayata dair yeni bakış açıları kazandı.



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