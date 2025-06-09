Milli atlet Berfin Babat'ın hedefi EYOF'ta altın madalya

Milli atlet Berfin Babat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazanmak için çalışıyor.Bursa Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Berfin Babat, 6 yıl önce ailesinin desteği ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı.Gökçe Spor Kulübü çatısı altında uzun süre çalışmalarını sürdüren Berfin Babat, 3 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.Yurt içi ve yurt dışında çeşitli organizasyonlara katılan 17 yaşındaki milli sporcu, mayıs ayında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Atletizm Müsabakaları'na katıldı.400 metre ve 400 metre engelli kategorilerinde birinci olan genç atlet, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek EYOF'ta altın madalya kazanmayı hedefliyor.Milli sporcu Berfin Babat, AA muhabirine, antrenörleri ve takım arkadaşları sayesinde zor olan antrenmanların keyifli hale geldiğini söyledi.Atletizmle severek ilgilendiğini ve hedefinin her zaman yüksek olduğunu belirten Berfin, şunları kaydetti:Berfin'in antrenörü Ayşe Gökçe ise sporcusunun hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi.Milli sporcunun bu sezon kendi branşında yarışmaları birinci olarak tamamladığını anlatan Gökçe,ifadelerini kullandı.