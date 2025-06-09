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Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı namağlup şampiyon oldu

Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Trophy Serisi'nin ilk etabında namağlup şampiyon olarak ragbi tarihine geçti; grup ve eleme aşamalarında hiç sayı yemeden finale yükselen milliler, bu istatistikle Avrupa'da bir ilke imza attı.

calendar 09 Haziran 2025 12:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı namağlup şampiyon oldu
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Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Rugby Europe 7'li Ragbi Trophy Serisi 1'inci Etabı'nın finalinde Danimarka'yı 14-10 mağlup ederek ilk etabı şampiyonlukla tamamladı.

Hırvatistan'ın Makarska kentinde 6-8 Haziran tarihlerinde düzenlenen turnuvada 6 maça çıkan Ay-yıldızlılar, namağlup olarak kupaya uzandı. Grup ve eleme aşamalarında hiç sayı yemeden finale yükselen milliler, bu istatistikle Avrupa ragbi tarihinde bir ilke imza attı.

Grup maçlarında Slovakya'yı 47-0, İsviçre'yi 45-0, Finlandiya'yı ise 43-0 mağlup eden Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, çeyrek finalde yeniden karşılaştığı İsviçre'yi yine 45-0'lık net skorla geçti. Yarı finalde Macaristan karşısında 29-0'lık galibiyet elde eden Ay-yıldızlılar, finalde Danimarka ile zorlu geçen maçta 14-10 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.


Makarska'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, Trophy Serisi'nin 27-29 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılacak ikinci etabı öncesinde genel klasmanda önemli bir avantaj yakaladı. Milliler, bu etabın ardından genel sıralama şampiyonluğu için mücadele edecek.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Kadın milli takımımız bu şampiyonlukla hem sportif hem de tarihi bir başarıya imza atmıştır. Grup aşamasından finale kadar hiç sayı yemeden gelen bu ekip, kararlılığın ve disiplinin karşılığını almıştır. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Elde edilen bu büyük başarıyla Türkiye, 7'li ragbi branşında Avrupa'nın en üst seviyesindeki takımlar arasında yerini daha da sağlamlaştırdı ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam etti.


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