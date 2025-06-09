Kars'ta '110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri' yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu, İstanbul, İsisu ve Karaurgan Köy Dernekleri, Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği, Sarıkamış Ziraat Odası tarafından düzenlenen güreşler, Karaurgan köyü çayırlık alanında gerçekleştirildi.Türkiye'nin farklı bölgeleri ve spor kulüplerinden Sarıkamış'a gelen 247 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güreş Kulübünün takım halinde birinci olduğu organizasyonda başpehlivanlığı, Yunus Emre Yıldız kazandı.Miniklerin güreşi ise büyük ilgi çekti, kura çekiminde dayı ve yeğen karşı karşıya geldi.Sporcu Kemal Bölükbaşı, yeğeni Serdar Sucu'yu bir puanla mağlup etti, güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Fatih Fırat seçildi.Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Yılmaz, AA muhabirine, karakucak güreşlerinin bu bölgede aralıksız devam eden nadir güreşlerden olduğunu söyledi.Güreşlerin köyde halkın teveccühü ve katılımıyla bugüne kadar geldiğini aktaran Yılmaz,diye konuştu.Köy muhtarı Bilgin Çetinkaya ise güreşlerin 110. yılını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek,ifadelerini kullandı.Başpehlivan Yunus Emre Yıldız da güzel bir ortamda güreşlerin yapıldığını dile getirerek,şeklinde konuştu.Ödül töreni ve halaylarla tamamlanan şenliklere, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.