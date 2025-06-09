09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Kars'ta "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde düzenlenen 110. Geleneksel Karakucak Güreş Şenlikleri, 247 sporcunun katılımıyla büyük coşkuya sahne oldu.

calendar 09 Haziran 2025 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kars'ta '110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri' yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "110. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu, İstanbul, İsisu ve Karaurgan Köy Dernekleri, Kars Ardahan Iğdırlılar Samsun Derneği, Sarıkamış Ziraat Odası tarafından düzenlenen güreşler, Karaurgan köyü çayırlık alanında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgeleri ve spor kulüplerinden Sarıkamış'a gelen 247 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güreş Kulübünün takım halinde birinci olduğu organizasyonda başpehlivanlığı, Yunus Emre Yıldız kazandı.

Miniklerin güreşi ise büyük ilgi çekti, kura çekiminde dayı ve yeğen karşı karşıya geldi.

Sporcu Kemal Bölükbaşı, yeğeni Serdar Sucu'yu bir puanla mağlup etti, güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Fatih Fırat seçildi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Cihan Yılmaz, AA muhabirine, karakucak güreşlerinin bu bölgede aralıksız devam eden nadir güreşlerden olduğunu söyledi.

Güreşlerin köyde halkın teveccühü ve katılımıyla bugüne kadar geldiğini aktaran Yılmaz, "Şimdiye kadar Karaurgan güreşlerini köy muhtarlığı ve köy halkı kendi imkanlarıyla tertip etti. Sonra 2024 yılında güreşlerimizi Geleneksel Güreşler Federasyonu, bünyesine alarak resmi statü kazandırdı. Şimdi daha organize bir şekilde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ata hem de Peygamber sporu güreşlerimize katkılarından dolayı halkımıza, sporcularımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Köy muhtarı Bilgin Çetinkaya ise güreşlerin 110. yılını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz, bu sporu 110 yıldan bugüne getirdik. Bundan sonra da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Yunus Emre Yıldız da güzel bir ortamda güreşlerin yapıldığını dile getirerek, "İnşallah bu birinciliğimi başka yerlerde de devam ettiririm. Organizasyon çok iyiydi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ödül töreni ve halaylarla tamamlanan şenliklere, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.