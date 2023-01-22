İrfan Can Kahveci, kendini affettirecek!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan İrfan Can Kahveci, kendisini affettirmeye kararlı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci, kendini affettirecek!
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22 Ocak 2023 13:37
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Büyük tepki çeken başarılı oyuncu kendisini affettirmeye kararlı.

Milli futbolcu, 2 maçlık cezasını Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarında çekti. Ümraniyespor karşısında formasına kavuşmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci, sergileyeceği performansla galibiyette pas sahibi olmak için sıkı şekilde çalışıyor. 



 

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