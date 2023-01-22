Kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Büyük tepki çeken başarılı oyuncu kendisini affettirmeye kararlı.
Milli futbolcu, 2 maçlık cezasını Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarında çekti. Ümraniyespor karşısında formasına kavuşmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci, sergileyeceği performansla galibiyette pas sahibi olmak için sıkı şekilde çalışıyor.
Milli futbolcu, 2 maçlık cezasını Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarında çekti. Ümraniyespor karşısında formasına kavuşmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci, sergileyeceği performansla galibiyette pas sahibi olmak için sıkı şekilde çalışıyor.