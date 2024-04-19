İrfan Can Kahveci: ''İnşallah ligde şampiyon olacağız''

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Olympiakos maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: ''İnşallah ligde şampiyon olacağız''
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19 Nisan 2024 01:13
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, penaltılarda kaybedilen Olympiakos maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık." dedi.

Yıldız oyuncu sözlerini, ''Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız." şeklinde noktaladı.

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