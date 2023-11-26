İrfan Can Kahveci alkışları topladı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Fatih Karagümrük maçında gösterdiği performansla göz doldurdu.
Kariyer sezonunu geçirdiği 2023-2024'te hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda çok etkili bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük karşısına adeta yıldızlaştı.
Hem gösterdiği mücadele hem de hücumda arkadaşlarına pozisyon hazırlamasıyla ön plana çıkan İrfan Can, taraftarlarının beğenisini topladı.
İrfan, 74. dakikada alkışlar arasında yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.
Kariyer sezonunu geçirdiği 2023-2024'te hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda çok etkili bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük karşısına adeta yıldızlaştı.
Hem gösterdiği mücadele hem de hücumda arkadaşlarına pozisyon hazırlamasıyla ön plana çıkan İrfan Can, taraftarlarının beğenisini topladı.
İrfan, 74. dakikada alkışlar arasında yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.
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