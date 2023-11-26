İrfan Can Kahveci alkışları topladı

Fenerbahçe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci performansıyla göz doldurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İrfan Can Kahveci alkışları topladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2023 23:25
Son güncelleme 26 Kasım 2023 23:26
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Fatih Karagümrük maçında gösterdiği performansla göz doldurdu.

Kariyer sezonunu geçirdiği 2023-2024'te hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda çok etkili bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük karşısına adeta yıldızlaştı.

Hem gösterdiği mücadele hem de hücumda arkadaşlarına pozisyon hazırlamasıyla ön plana çıkan İrfan Can, taraftarlarının beğenisini topladı.

İrfan, 74. dakikada alkışlar arasında yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery