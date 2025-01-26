İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe tepkisi

Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat maç sonu konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe tepkisi
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26 Ocak 2025 22:47
Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" sorusuna yanıt veren İrfan Can Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.

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