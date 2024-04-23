İrfan Can'dan penaltı tepkisi!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can'dan penaltı tepkisi!
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22 Nisan 2024 22:24
Son güncelleme 23 Nisan 2024 02:19
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un penaltısına tepki gösteren İrfan Can, maçın ardından şu sözleri kullandı;

"Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."




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