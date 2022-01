Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe, oyunun ilk bölümünde topa sahip oldu ancak bunu pozisyona dönüştüremedi. Savunma arkasına direkt toplar deneyen Altay, 14. dakikada başarılı oldu ve Ahmed Rayan ile gol perdesini açtı.



Attila Szalai, 24. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart cezalısı durumuna düştü.



1-0'dan sonra Altay kalesinde baskısını artıran Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile skoru eşitledi. Devre sonuna kadar Altay kalesine üstünlük sayısı için yüklenen sarı lacivertliler, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.



İkinci yarıda da üstünlük sayısı için daha çok adamla ataklar yapan Fenerbahçe, 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin asisti ve Serdar Dursun'un golüyle öne geçti.



Sahasında son 3 maçta 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 36'ya yükseltti.



Fenerbahçe, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Altay ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 15 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.



İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Berke Özer, Diego Rossi, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans vermezken, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'yi sahaya sürdü.



Kartal, Altay karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Min-jae Kim, Serdar Aziz ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo ile Jose Sosa'ya şans veren Kartal, kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Gol yollarında Serdar Dursun'a şans tanıyan Kartal, Serdar'ın arkasına ise İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.



Sarı-lacivertlilerde Bartu Kulbilge, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.



İSMAİL KARTAL, 6.5 YIL SONRA KADIKÖY'DE



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı. Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.



Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri İsmail Kartal lehine tezahüratta bulundu. Deneyimli teknik adam da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.



FENERBAHÇE'NİN KALESİNDE 18'LİK ELDİVEN



Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Altay karşısında ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.



18 yaşındaki file bekçisi, Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başladı.



Ertuğrul, Fraport TAV Antalyaspor maçında Berke'nin sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu.



Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.



MESUT MAÇA YEDEK BAŞLADI



Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Altay karşısında yedek soyundu.



İsmail Kartal'ın 21. haftada Antalyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Mesut, Altay karşısında teknik direktöründen forma şansı bekledi.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Altay karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Muhammed Gümüşkaya ile Burak Kapacak kadroda yer almadı.



ALTAY'DA 3 EKSİK



Altay, Fenerbahçe maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.



İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel ile Serge Aka'nın yanı sıra Gabon Milli Takımı'nda yer alan Poko, Fenerbahçe maçında yer alamadı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.



Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi.



Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



53. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

71. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.



Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk. 46 Valencia), Serdar Dursun

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander (Dk. 82 Eren Erdoğan), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Thiam), Kappel, Rodriguez, Pinares, Rayan (Dk. 79 Bamba)

Goller: Dk. 14 Rayan (Altay), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Szalai, Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 42 Pinares, Dk. 60 Ceyhun Gülselam, Dk. 67 Rodriguez, Dk. 82 Thaciano (Altay)









