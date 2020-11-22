İrfan Buz: "Net pozisyonları bulamadık"

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor maçı sonrası mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İrfan Buz: 'Net pozisyonları bulamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2020 19:25
Kasımpaşa  Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor maçı sonrası mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi.

Takımların zaman zaman eksiklerinin olabileceğinin altını çizen Buz, özellikle Konyaspor müsabakasından önce daha fazla sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Ancak bunu mazeret olarak kabul edip ardına sığınmadıklarını vurgulayan Buz, şunları kaydetti:

"Bu mazeretin ardına sığınmayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Özellikle ilk yarı bunu yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcularımız burada baskıyı kurdu ve golü de buldu. İkinci devre çok erken 1-1'i gördük ve akabinde oyun ev sahibi tarafına döndü. Sonrasında ise çok fazla hamle şansımız olmadı. Böyle olunca da net pozisyon şansı yakalayamadık. Ortada giden bir müsabakada duran bir toptan ikinci golü yedik ve müsabakayı kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için