İrfan Buz: 'Net pozisyonları bulamadık'

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor maçı sonrası mağlubiyetin hiçbir mazeretinin olmadığını söyledi.



Takımların zaman zaman eksiklerinin olabileceğinin altını çizen Buz, özellikle Konyaspor müsabakasından önce daha fazla sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



Ancak bunu mazeret olarak kabul edip ardına sığınmadıklarını vurgulayan Buz, şunları kaydetti:



"Bu mazeretin ardına sığınmayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Özellikle ilk yarı bunu yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcularımız burada baskıyı kurdu ve golü de buldu. İkinci devre çok erken 1-1'i gördük ve akabinde oyun ev sahibi tarafına döndü. Sonrasında ise çok fazla hamle şansımız olmadı. Böyle olunca da net pozisyon şansı yakalayamadık. Ortada giden bir müsabakada duran bir toptan ikinci golü yedik ve müsabakayı kaybettik. Konyaspor'u tebrik ediyorum."



