İrem Karamete Baldini, Güney Kore'de 15. oldu

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Güney Kore'de Busan Grand Prix organizasyonunda 15. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrem Karamete Baldini, Güney Kore'de 15. oldu
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19 Mart 2023 15:25
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Busan Grand Prix organizasyonunda kadınlar flörede 15. oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İrem Karamete Baldini, Güney Kore'de düzenlenen organizasyonda tablo-16'da mücadele etti.

Kadınlar flöre kategorisinde tablo-64'te Çinli Yuanting Cai'yi 15-14, tablo-32'de Polonyalı Julia Walczyk-Klimaszyk'ı 15-11 mağlup ederek tablo-16'ya çıkan milli sporcu, bu turda Alman Anne Sauer'e 15-10 yenildi ve organizasyonu 15. sırada tamamladı.

Öte yandan, Belçika'da yapılan Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil 31'inci, Iryna Shchukla 50. sırada yarışmayı bitirdi. Takım müsabakalarında ise tablo-32 turunda Ukrayna'ya 45-38 yenilen Kadınlar Kılıç Milli Takımı, 18. sırada yer aldı.

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