Inzaghi: 'Hakan Çalhanoğlu, iyi bir sezon geçirdi'

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, kadrosunda bulunan Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.



Juventus ile oynanacak İtalya Kupası finalinden önce basın toplantısında konuşan Inzaghi, finallere ayrı tarifelerinin olmadığını çıkıp oynamaları gerektiğini belirterek, "Ayrıntılar fark yaratacak. Burada olmak büyük gurur. Bu maç tüm dünyada yayınlanmayacak belki ama çok önemli bir maç. Finale özel reçete yok, kararlılıkla oynanmalı." dedi.



Rakipleri Juventus'un çok güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Inzaghi, "Kupayı kaldırmak için yüzde 120'mimizi vermemiz gerekecek." diye konuştu.



"HAKAN, ÇOK İYİ SEZON GEÇİRDİ"



Takımı için önemli haftalardan geçtiklerini ve iki kupa için mücadele ettiklerini anımsatan Inzaghi, "Bize yönelik beklentiler aylar içinde kaçınılmaz olarak artarak gelişti. Ocak ayında ilk kupamızı (Süper Kupa) kazandık. Şimdi Juventus ile çok önemli bir maça çıkacağız. Lig şampiyonluğu için son 2 haftadayız. Takım, taraftarlar ve camia sayesinde harika bir iş çıkardık. 8 Temmuz'da bütün bunların olmasını beklemezdim." değerlendirmesini yaptı.



Inzaghi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezonki performansını nasıl değerlendirdiği ve için kendisinden beklentilerinin sorulması üzerine, "Çalhanoğlu, çok iyi bir sezon geçirdi. Takım değiştirdi bununla beraber kulübe hemen uyum sağladı. Niteliklerini ve becerilerini göstererek, takımı için en iyisini yaptı. O tam bir oyuncu. İyi işler çıkardı daha da çıkaracak çünkü çalışmayı seviyor." yanıtını verdi.



Simone Inzaghi, ayrıca kupa finallerinin lig maçları bittikten sonra oynanmasının daha iyi olacağı görüşünü de savundu.





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