Inter'den Napoli karşısında net galibiyet

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-0 kazanarak 3 puanı aldı ve Atalanta'yı geçerek ikinci sıradaki yerini korudu.



Karşılaşmanın 11. dakikasında Inter D'Ambrosio'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda dengeli bir oyun oynanırken bu kez sahneye Lautaro Martinez çıktı ve attığı şık golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0'lık Inter üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından Inter 79 puana yükseldi ve son hafta öncesinde Atalanta'nın 1 puan üzerinde 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Napoli ise 59 puanda kalarak haftayı Milan'ın gerisinde 7. sırada tamamladı.



