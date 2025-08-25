25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
Newcastle-Liverpool
2-3
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
Sevilla-Getafe
1-2
Udinese-Verona
1-1
Inter-Torino
5-0

Inter, Torino'yu farklı skorla yendi!

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter, sahasında Torino'yu 5-0 mağlup etti.

calendar 25 Ağustos 2025 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter, Torino'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 5-0'lık skorla kazandı. 

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36. dakikada Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez, 62. dakikada bir kez daha Marcus Thuram ve 72. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.



Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter, lige 3 puanla başladı. Torino ise sezona puansız giriş yaptı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Udinese'yi ağırlayacak. Torino Fiorentina'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
