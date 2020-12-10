Inter sonuncu oldu, Shakhtar UEFA'ya kaldı

Inter, Shakhtar Donetsk'i konuk ettiği maçtan gol çıkaramadı ve her iki takım bir üst tura çıkamadı. Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken Inter'in Avrupa macerası geçen sezon olduğu gibi bu sezon da erken bitti.

, Fotoğraf; EPA
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Inter sonuncu oldu, Shakhtar UEFA'ya kaldı
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10 Aralık 2020 01:01
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Shakhtar gruptan çıkmak adına çok kritik maça çıktı.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve iki takım da kazanarak gruptan çıkma şansını kaybederek Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.

Geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da iddialı bir kadro kurmasına rağmen grup sonuncusu olan Inter yeniden hüsran yaşarken Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk üçüncü sırayı alarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkını elde etti.

Grupta 6 puana yükselen Inter grup sonuncusu olurken Shakhtar Donets, Real Madrid ve Mönchengladbach'ın ardından grubun üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde etti.



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