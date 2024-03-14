Inter Miami'de Lionel Messi sakatlandı

MLS ekibi Inter Miami teknik direktörü Gerardo Martino, Lionel Messi'nin sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter Miami'de Lionel Messi sakatlandı
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14 Mart 2024 18:26
MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'den takımına kötü haber geldi.

Teknik direktör Gerardo Martino, Lionel Messi'nin sakatlandığını ve bir sonraki maçta sahada olamayacağını açıkladı.

Martino yaptığı açıklamada, "Sağ bacağındaki kaslar aşırı zorlanmış. Risk almak istemiyoruz. Dayanabilir mi diye baktık ama yıpranmıştı.'' şeklinde konuştu.

Lionel Messi, son olarak CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Nashville'e karşı oynanan rövanş maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 

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