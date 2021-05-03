Inter'in sevinci, İtalya'yı karıştırdı!

Inter'in şampiyonluğunun ardından 30 binden fazla taraftarın Milano sokaklarında kutlama yapması ve koronavirüs kurallarını ihlal etmesi İtalya'da tartışma başlattı.



Kulüp, taraftarları 'sorumluca' sevinme konusunda uyardı. Ancak şampiyonluğun resmileşmesinin ardından Interli taraftarlar, ünlü Duomo meydanında mesafe ve maske kurallarına riayet etmeksizin kutlamalar yaptı.



Inter, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, "Şimdi tüm Interliler için kutlama zamanı ama bunu mümkün olan en sorumlu şekilde yapmalıyız. Biz bu konuda da şampiyon olmalıyız." açıklamasını yaptı.



Milano Ticaret Odası Konferederasyonu Genel Sekreteri Marco Barbieri, "Acil durumda emniyetin alınmaması bizi çok şaşırttı. Barlar, restoranlar, kafeler kapalı. Mesafe kurallarına, hijyene ve dezenfeksiyona dikkat etmemize rağmen mekanlar kapalı. Ancak, parklar ve meydanlarda kontrol ve sağlık önlemi almadan kalabalıklar serbest." ifadelerini kullandı.



Birçok Milano şehri vatandaşı ise Belediye Başkanı Beppe Sala'yı sosyal medya hesaplarından tahmin etmesi kolay bir olayı kontrol etmemekle suçladı.



Forza Italia partisi de kutlamalar için gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Milano Belediye Başkanı Beppe Sala'yı eleştirdi.



La Repubblica gazetesi ise binlerce Inter taraftarının dün Duomo meydanında şampiyonluk kutlarken, kalabalıklar oluşturduğuna dikkati çekti.



La Stampa gazetesi de Inter'in şampiyonluğu için 30 bin kişinin meydanlara akın ettiğini ve bu toplanmanın ülkede "mesele" haline geldiğini yazdı.



Gazetenin haberinde, Milano'da güvenlik güçlerinin akşam saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kutlamalara devam eden taraftarlara evlerine dönmeleri için müdahale ettiği, bazı taraftarların ellerindeki şişeleri polise attığı da belirtildi.



Il Messaggero gazetesinin "Inter, şampiyonluk için kutlamada (ve hiçbir önlem olmadan)" başlığıyla verdiği haberinde, pek çok işletmenin salgın nedeniyle kapalı kaldığı hatırlatılırken, Kovid-19 tedbirlerinin dünkü kutlamalarda uçup gittiği yazıldı.



