Inter'in galibiyeti Süper Lig şampiyonuna yaradı

Inter'in Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla Spor Toto Süper Lig şampiyonunun elemelere 1. değil 2. Tur'dan katılması kesinleşti.

Haber; Sporx.com
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Inter'in galibiyeti Süper Lig şampiyonuna yaradı
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28 Mayıs 2023 00:23
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 11:25
Serie A'da Inter'in ilk 4 sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi Süper Lig şampiyonuna yaradı.

Mevcut ülke puanına göre Süper Lig'in şampiyonu Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 1. Tur'dan katılacaktı ancak Inter'in Serie A'da ilk 4'ü garantilemesi Süper Lig şampiyonunu bir üst tura yükseltti. Buna göre Süper Lig'de şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 1. ön eleme turu yerine 2. ön eleme turundan başlama hakkı kazanmış oldu.

Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.

Süper Lig şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.

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