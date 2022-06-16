Inter, Dybala'yı açıklamaya hazırlanıyor

Inter'in anlaşmaya varılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı gelecek hafta başına resmi olarak açıklayacağı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter, Dybala'yı açıklamaya hazırlanıyor
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16 Haziran 2022 21:10
Inter, Paulo Dybala transferini açıklamalak için artık geri sayıma geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milano devinin, Arjantinli yıldızın transferini gelecek haftanın başında resmi olarak açıklayacağı belirtildi.

Inter'in basın ekibinin, Dybala için özel bir video hazırladığı ve yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

4 YILLIK KONTRAT

Öte yandan haberde Dybala'nın Inter ile 4 senelik kontrat imzalayacağı ve 28 yaşındaki yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon euro maaş kazanacağı hatırlatıldı.

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