Inter'den transfer kararı!

Serie A şampiyonu Inter, yaz transfer döneminde ciddi ve yüksek bir teklif teklif gelmediği sürece yıldız oyuncularını satmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'den transfer kararı!
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24 Nisan 2024 17:53
İtalya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Inter, gelecek sezon kan kaybı yaşamak istemiyor.

Bu doğrultuda Inter, birçok kulübün ilgisini çeken oyuncuları için son kararını verdi.

OYUNCULARINI KOLAY KOLAY SATMAYACAK

Inter yönetimi, özellikle Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve teklif alan diğer oyuncuları için çok ciddi ve büyük teklifler gelmediği sürece hiçbir oyuncusunu yaz transfer döneminde satmama kararı aldı.

İtalyan devinin mevcut kadroyu koruyarak önümüzdeki sezon daha büyük başarıları hedeflediği aktarıldı.

Inter, geçtiğimiz günlerde Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A şampiyonluğunu ilan etmişti.

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