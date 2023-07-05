Inter'de Hakan Çalhanoğlu kararı!

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter'de Hakan Çalhanoğlu kararı!
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05 Temmuz 2023 18:19
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu 2021 yazında Milan'dan kadrosuna katmıştı.

Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda Inter'de 49 maçta süre buldu ve 4 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.



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