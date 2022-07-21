AMARTEY TRANSFERDE ÖNCELİK

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın satışından gelecek parayla kadrosunu güçlendirmek konusunda son derece kararlı. Beşiktaş'ın yabancı stoper için önceliğinin Daniel Amartey olduğu gündemde.Siyah-beyazlılar, Serdar Saatçı'nın da gözden çıkarılmasının ardından ihtiyacı olan stoper transferi için harekete geçti. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Daniel Amartey ile ciddi şekilde ilgileniyor.Amartey'ye yıllık 2 milyon euro teklif edildiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Ganalı savunmacı için kulübü Leicester'ın, 5.5 milyon euro istediği öne sürüldü. Futbolcu, son olarak Leicester'ın kampına katılmıştı.