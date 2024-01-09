İngilizler duyurdu: Fenerbahçe kiralamak için görüşüyor

Fenerbahçe'nin Anthony Martial kiralamak için Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İngilizler duyurdu: Fenerbahçe kiralamak için görüşüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 00:36
Son güncelleme 09 Ocak 2024 00:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

Yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşmaak istemeyen sarı lacivertli takım, Manchester United'ın yıldızının peşine düştü.

KİRALAMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak istiyor.

Haberde sarı lacivertlilerin oyuncuya talip olmasının ardından, Martial'in MANU kariyerinin sona erebileceği yazıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.

BU SEZON Kİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery