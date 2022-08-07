Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Bitexen Giresunspor'un antrenörü İlker Avcıbay, pozisyonlar bulmalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirterek, "Ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreç için endişemiz yok. Biz bunları göğüsleyip, oyuncularımızla bunları değerlendirip eksik yönlerimizi kapatarak, güçlenerek devam edeceğiz." dedi.



"FELSEFE AŞILAMAK İSTİYORUZ"



Hakan Kutlu'nun geçen sezondan kalan cezası sebebiyle basın toplantısına katılan Avcıbay, yeni kurulan bir takım olduklarına işaret etti. Geçen sezondan beri devam eden bir oyun karakteri ve felsefelerinin olduğunu dile getiren Avcıbay, "Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bugün oyunun bölümlerinde zaman zaman bu felsefemizi gerçekleştirdik. Sonuç alacağımız, öne geçeceğimiz pozisyonlar da oldu, bunlar futbolun içinde var ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık." diye konuştu.



"ENDİŞEMİZ YOK"



Rakibin çok pozisyona girmediğini aktaran Avcıbay, şunları kaydetti:



"Oyunun ilk bölümünün kontrolü bizde olmasına rağmen onlar usta ayaklarla sonuca gittiler. Biz sonuca gidemedik, ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreç için endişemiz yok. Biz bunları göğüsleyip, oyuncularımızla bunları değerlendirip eksik yönlerimizi kapatarak, güçlenerek devam edeceğiz. Ligin başındayız ve yeni oluşan bir takımız. Burada sağduyulu ve hep desteklere devam etmek lazım."





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