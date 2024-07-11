İlke Özyüksel ve Yaren Nur Polat, adını finale yazdırdı

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda mücadele eden İlke Özyüksel ve Yaren Nur Polat finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlke Özyüksel ve Yaren Nur Polat, adını finale yazdırdı
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11 Temmuz 2024 23:27
Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan İlke Özyüksel ve Yaren Nur Polat, kadınlar bireyselde finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda kadınlar yarı final müsabakaları yapıldı.

Binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu İlke 1082, Yaren Nur da 1072 puan toplayarak adını finale yazdırdı.

İpek Akşin ise 1020 puanla şampiyonaya veda etti.

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