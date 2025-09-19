İlkay Gündoğan: 'Öğrenilecek çok şey var'

İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı formayı giymekten gurur duyduğunu belirterek "Daha da gurur verici olabilirdi ama ben yine de gururluyum bu formayı giymekten. Taraftarımıza hem teşekkür ederim hem özür dilerim. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olacağız. Bu kulübe inanıyorum. Onun için illa gelmek istedim. Umarım önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Yarından itibaren pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Ondan sonra da daha iyi performans sergileyerek bu Şampiyonlar Ligi sezonunda puanlarımızı alacağız." dedi.



"BASİT HATALAR YAPTIK"



Tecrübeli oyuncu son olarak yapılan hatalara değindi ve "Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor. Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Kim olursa olsun affetmiyorlar." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.