İlkay Gündoğan: ''Barcelona hala Guardiola'nın kalbinde''

Barcelona'nın yıldız ismi İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Napoli karşılaşması öncesi La Vanguardia'ya konuştu. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın eski teknik direktörü Pep Guardiola ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.



"BARCELONA HALA PEP'İN KALBİNDE"



Guardiola ile sık sık konuştuğunu söyleyen İlkay Gündoğan, "Pep Guardiola ile hayat hakkında ve her şeyden önce Barcelona hakkında sık sık konuşuyoruz. Barcelona hala daha onun kalbinde olan bir takım ve bunu her zaman fark ediyorsunuz." dedi.



İlkay Gündoğan ayrıca ismi Barcelona teknik direktörlüğü ile geçen Almanya milli takımı eski hocası Hansi Flick'le ilgili olarak da konuşarak, "Bu konu benim alanım değil ama bu konu hakkında tek söyleyebileceğim Hansi Flick'in sadece harika bir teknik direktör olduğu değil, aynı zamanda harika bir insan olduğu. Milli takıma çok zor bir durumda geldi. Her zaman dürüsttü ve ona çok saygı duydum." ifadelerini kullandı.





