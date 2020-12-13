Alanyaspor, Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını Bakasetas'ın 26. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor? Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu sıcağı sıcağına yorumladı.
RIDVAN DİLMEN
"4 gün içerisinde 2 tane mağlubiyet aldı Alanyaspor, sezon başından beri yenilmiyorlardı. Ondan sonraki 4 günlük süreçte motive olmuşlar. Alanyaspor'un 2 mağlubiyeti de tesadüf değildir. Rakipler daha farklı konsantre olmuştur.
İlk 25 dakika gerçekten bu ligin lideri olmayı hak eden bir takım gördük. Alanya kompakt bir takım. Çok olgun ataklar yapıyorlar. Hemen topu kazanıyorlar. 1-0'dan sonra Beşiktaş biraz daha geldi. Beşiktaş'ın 1 tane net kaçırdığı pozisyon var. Hakem de başarılı, oynattı orada. Hep söylüyoruz, hakemler yutkunmalı. Hep tartışılan bir konu var. Dorukhan'ın faulünde yine güzel bir şekilde oynattı. Niye kart vermiyorlar diyor ama maç maç değişiyor. Bugün uygulanmadı.
Beşiktaş'ın hücum yapma isteği var. Beşiktaş'ta kim iyi oynadı? Larin'i son dakikada gördüm. Aboubakar toptan çok uzak kaldı. Tandemi en iyi olan takım Alanyaspor. İki yıldır birlikteler. Geçen sene hoca Welinton'u kesip Caulker'ı oynatmıştı. Savunmada Tzavellas, müthiş bir oyuncu. Ayağı da iyi. İyi de kalecileri var.
Beşiktaş adına beklemediğimiz bir ilk yarıydı. Bu ligde burada olmayı hak eden bir takım gördüm, Alanyaspor. Top rakipteyken müthiş oynuyor Alanyaspor. 1.5 yılın en formda oyuncularından Salih yok üstelik. Efecan yok. Moubandje yok. İki sol beki birden yok. Müthiş bir konsantrasyonla oynadılar. Beşiktaş'a karşı üstün oynayıp önde gittiler.
Penaltı evet, itiraza gerek yok. Rosier'i atabilirdi. İlk pozisyonda atabilirdi. 1 dakika sonra korner bayrağında yaptı ama o uzaktaydı, vermeyebilirdi. Ancak hakem, Rosier'e güzellik yaptı. Necip veya Nsakala'dan biri mutlaka girmeli. İki kez üst üste karttan döndü.
ERMAN TOROĞLU
Alanyaspor 2 hafta mağlup oldu ama bu akşam seyrettiğim Alanyaspor, yerini inkar etmiyor. 2-3 maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama futbol şekli olarak Alanya bulunduğu yeri inkar etmiyor. Bir oyun felsefesi var, her şeyiyle ben takımım diyor. Şampiyon olur mu, olmaz mı? Bu tip takımları arttırdığımızda Türk futbolunu bir yere taşırız. Keşke büyükler hariç Alanya gibi 7-8 takım daha olsa.
Beşiktaş son 4-5 haftanın flaş takımı ama Alanya karşısında kıpırdayamadı, pozisyonu yok. Penaltı, net penaltı. Elle oynamalar falan bitti, yakalanıyorsunuz artık, yapmayın. Gri pozisyon falan da değil, çok net penaltı.
RIDVAN DİLMEN
"4 gün içerisinde 2 tane mağlubiyet aldı Alanyaspor, sezon başından beri yenilmiyorlardı. Ondan sonraki 4 günlük süreçte motive olmuşlar. Alanyaspor'un 2 mağlubiyeti de tesadüf değildir. Rakipler daha farklı konsantre olmuştur.
İlk 25 dakika gerçekten bu ligin lideri olmayı hak eden bir takım gördük. Alanya kompakt bir takım. Çok olgun ataklar yapıyorlar. Hemen topu kazanıyorlar. 1-0'dan sonra Beşiktaş biraz daha geldi. Beşiktaş'ın 1 tane net kaçırdığı pozisyon var. Hakem de başarılı, oynattı orada. Hep söylüyoruz, hakemler yutkunmalı. Hep tartışılan bir konu var. Dorukhan'ın faulünde yine güzel bir şekilde oynattı. Niye kart vermiyorlar diyor ama maç maç değişiyor. Bugün uygulanmadı.
Beşiktaş'ın hücum yapma isteği var. Beşiktaş'ta kim iyi oynadı? Larin'i son dakikada gördüm. Aboubakar toptan çok uzak kaldı. Tandemi en iyi olan takım Alanyaspor. İki yıldır birlikteler. Geçen sene hoca Welinton'u kesip Caulker'ı oynatmıştı. Savunmada Tzavellas, müthiş bir oyuncu. Ayağı da iyi. İyi de kalecileri var.
Beşiktaş adına beklemediğimiz bir ilk yarıydı. Bu ligde burada olmayı hak eden bir takım gördüm, Alanyaspor. Top rakipteyken müthiş oynuyor Alanyaspor. 1.5 yılın en formda oyuncularından Salih yok üstelik. Efecan yok. Moubandje yok. İki sol beki birden yok. Müthiş bir konsantrasyonla oynadılar. Beşiktaş'a karşı üstün oynayıp önde gittiler.
Penaltı evet, itiraza gerek yok. Rosier'i atabilirdi. İlk pozisyonda atabilirdi. 1 dakika sonra korner bayrağında yaptı ama o uzaktaydı, vermeyebilirdi. Ancak hakem, Rosier'e güzellik yaptı. Necip veya Nsakala'dan biri mutlaka girmeli. İki kez üst üste karttan döndü.
ERMAN TOROĞLU
Alanyaspor 2 hafta mağlup oldu ama bu akşam seyrettiğim Alanyaspor, yerini inkar etmiyor. 2-3 maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama futbol şekli olarak Alanya bulunduğu yeri inkar etmiyor. Bir oyun felsefesi var, her şeyiyle ben takımım diyor. Şampiyon olur mu, olmaz mı? Bu tip takımları arttırdığımızda Türk futbolunu bir yere taşırız. Keşke büyükler hariç Alanya gibi 7-8 takım daha olsa.
Beşiktaş son 4-5 haftanın flaş takımı ama Alanya karşısında kıpırdayamadı, pozisyonu yok. Penaltı, net penaltı. Elle oynamalar falan bitti, yakalanıyorsunuz artık, yapmayın. Gri pozisyon falan da değil, çok net penaltı.