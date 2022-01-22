İlk yarı yorumları: Sivasspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İşte ilk yorumları...



RIDVAN DİLMEN



Sivas'ın son dakika iyi çıkardığı bir top var. Fenerbahçe'nin gol dışında 3-4 net pozisyonu var. Fenerbahçe o kadar iyi başladı ki oyunun durması Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Tempo düşünce Sivvasspor nefeslendi. İsmail hoca iş bitnişten sonra geldi. 4-2-3-1 uzun süre oynamayan bir takım var. Oyuncular orijinal mevkilerinde oynuyor. Takım geçen hafta aman aman oynamadı ama hocanın taktik disiplin konusu var herkes mevkisinde oynuyor. Tavşanı şağkaya sokmak isteyen bir hoca vardı. Bu takım bunu oynar diyen bir format var. Şimdi ilk yarıyı 4-0 önde kapatabilecek bir oyun oldu. Sivasspor'da sakatların olması da etkiledi. Fenerbahçe bundan sonra sürekli kazanır diye de bir şey yok. En azından oyuncuların başında bir hoca var. Oyuncular da Pereira döneminde laylaylom gidiyordu. Fenerbahçe haftaya Başakşehir ile oynuyor. Oyuncular da yavaş yavaş deiğişir. Şimdi Zajc ve Crespo oynuyor, değişirse de yadırgamamak lazım. İsmail Kartal ve oyuncu grubu en iyisini oynamaya başlıyor. 8. haftadaki tavşancıdan sonra daha derli toplu bir takım görüyoruz.



ÖNDER ÖZEN



Kağıt üzerinde ligin en zor maçlarından biridir. Sivas zorlaştırabilecek şeyleri yaptı Fenerbahçe'ye. Ancak Fenerbahçe bence çok rahat bir ilk devre oynadı. 3 net fırsatı var artı 1 gol var. Devre 2-0, 3-0 bitebilirdi. Sivasspor, hiç hayal etmediği bir gol yedi. Sivasspor'un hızlı ataklara hep planı vardır. Fenerbahçe net oynadı. 4 net pozisyon ve 1 gol.



Fenerbahçe derli toplu oynuyor. Fena da bir takım savunması yapmıyor. Bence gayet başarılı gidiyor. Bulmuşken skoru arttırmak gerekiyor. Sıkı bir takım Sivasspor takımı. Maç sonunda enerjisini arttırabiliyor.



REHA KAPSAL



Fenerbahçe, Crespo ve Zajc ile oynuyorsa, topa sahip olmadan ileri doğru hızlı hareket etmek istiyordur. Fenerbahçe, 7 defa üst üste pası çok az yapmıştır. O tarz bir oyun olmuyor. Daha direkt, karşı pres, direkt hücumlar oluyor. Fenerbahçe, 1-0'dan sonra İrfan ile net kaçırdı. O pozisyon gibi oynarsın. Tam Osayi'lik de maç oluyor. Atletik de bir oyuncu. Fenerbahçe'nin saha içindeki oyuncularıyla bu oyun çıkardı, bu oyun çıktı. Fenerbahçe, Sivasspor'a göre daha iyi oynadı. Bu fizik kaliteyi iki takım da devam ettirirse daha çok kartlar olur. Sivasspor baskı ve ikili mücadeleci takımdır. İsmail Kartal da buna aynı şekilde cevap verdi.



TÜMER METİN



Fenerbahçe çok da iyi oynamadığı maçın ilk yarısında 2-3 tane gol pozisyonu buldu. İlk yarıda göze çarpan 2-3 oyuncu var Fenerbahçe adına. İrfan Can'ı bu hafta da hareketli buldum. Zajc'ı beğendim. Osayi, iki kanatta da etkili driplingler yaparak Fenerbahçe'nin ataklarına katkı sağladı. Fenerbahçe 2'yi bulamazsa Sivasspor'un maçın içinde kalma durumu var aynısı Malatya'da gerçekleşti.



İLKER YAĞCIOĞLU



Fenerbahçe önemli pozisyonlar yakaladı, kalesinde de pozisyon vermedi. Fenerbahçe ilk yarı güzel oynadı. İkinci yarıya Sİvasspor baskılı başlayacaktır. Fenerbahçe o bölümü atlatırsa, daha rahat bir maç oynar.



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe ilk yarı istekli oynadı, pozisyonlar da buldu. Ancak sonuç anlamında istediklerini tam olarak yapamadılar. Daha farklı ilk yarı olabilirdi.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe ilk yarı oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Bir de ikinci golü bulurlarsa, iyice rahatlayacaklar.





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