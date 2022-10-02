İlk yarı yorumları: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Yorumcular, Vodafone Park'ta oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbiyi yorumladı. İşte yorumlar...



RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe kendinden emin. Pozisyon anlamda daha oturaklı. Beşiktaş, kontrataklarla pozisyon bulmaya çalışıyor. Fenerbahçe rakibi uzun oynatıyor. Fenerbahçe bir deplasman gibi değil de tarafsız sahada oynar gibi bir organizasyonda. Beşiktaş son pasları doğru yapamıyor. Volkan Bayarslan sarı kartını unuttu mu acaba diyecektim. Weghorst'un pozisyonu tartışmasız sarı kart. Joao Pedro'nun gelişi sarı kart. Szalai mi yoksa Joao Pedro mu dersen, Joao Pedro'nun gelişi derim. Fenerbahçe'de şu an aksayan tek isim Joao Pedro. Devre arası Batshuayi değişikliği gelebilir. Beşiktaş'ın ise devre arası yapacağı tek şey ise ofsayta dikkat etmek



TÜMER METİN



Bu akşam beklentinin çok altında kalan bir 45 dakika. İki takımın da refleksi 'aman kaybetmeyeyim' şeklinde. Beşiktaş, 45 dakikada isabetli şut atamamış. Valerien Ismael, Rennes maçı gibi yapmaya çalışmış ama kararlar yanlış. 22 futbolcu izledik, 'çok iyi oynadı' diyebileceğimiz bir tane oyuncu yok. Bizim zamanımızda 'rakibi hataya zorlamak' diye bir şey yoku. Öyle birinci plan mı olur? Bu sefer oyun şuna döndü; stoper alıyor vuruyor ileriye. Organize hiçbir şey olmadı.



ERMAN TOROĞLU

Mağlup olmayalım kafasındalar. Onun için inanılmaz derecede dikkatli oynuyorlar. Takım olarak savunmada iki takım da az hata yapıyor. Beşiktaş hücum ediyor, Fenerbahçe güzel ofsayt taktiği yapıyor. 6 kere ofsayta düşüyorsan, dersini iyi çalışmamışsın. Fenerbahçe bu ofsayt taktiğini yapıyor, iyi de yapıyor. Berabere biterse, iki takım da razı. Hakem de razı. herkes razı.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe baskıyla başladı. Topa kapamadıktan sonra oyun dengelendi. Fenerbahçe önde baskıyla top kapamayacağını anlayınca ikinci bölgeye çekildi. Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Rakip yarı alanda yüzde 50 pas gibi oynuyorlar. Duran topta Tayyip Talha'nın vurduğu kafa var. Başka bir şey yok. Durum böyle olunca skorda hareket olmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine çalışacaktı ve sonuç alacaktı. 1 metre, 2 metre geriden çıkmaları lazım. Bir stoper, rakip takım atağını 5 kere kesemez. 6 kere ofsayta kalıyorsan rakip stoperrden daha çok çalışıyorsundur. Çok fazla değişiklik düşünmeyecektir Ismael. Dele Alli fena değil, Josef iyi. Salih iyi şeyler yapıyor. Orta sahada sıkıntı yok. Muleka hep pozisyon arıyor. Weghorst ikili mücadelelerde iyi. Bekler çıkamadı. İkinci yarıda temponun düşmesi ve oyuncular yorulunca daha çok pozisyon olacaktır.



GÜNTEKİN ONAY



Fenerbahçe, Konya ve Rennes deplasmanlarında da aynı şekilde oynadı. Ofsayt taktiğini iyi hazırladı. Kimse çizgiyi bozmadı. Beşiktaş buna hazırlanmadı mı? Fenerbahçe, Beşiktaş'a oranla sahada daha çok ne yaptını bilen görüntüde. Ancak, oyun Fenerbahçe'nin istediği durumda değil. İlk 45 dakika skor ve oyun olarak hayal kırıklığı vardı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Arao'nun bu kadar az topla buluştuğu bir maç hatırlamıyorum. Devreye girmesi lazım. Pas bağlantılarına yardımcı olursa top Fenerbahçe'de daha çok kalır. Valencia etkili. Pedro ve İrfan Can da ona eşlik etmeli. Kenarda önemli oyuncular var. 60 gibi değişiklikler yaptı. Beşiktaş iki kere Fenerbahçe ceza alanında topla buluşabilmiş. Savunma iyi. Fenerbahçe'nin ofsayt formülü işe yarıyor.





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