İlk gollerini Galatasaray'a attı

Trabzonsporlu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk gollerini RAMS Park'ta attı.
Daha önce Süper Lig kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terleten Ozan Tufan, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu.
Abdullah Avcı sonrası, Bursaspor'dan eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, 3 maç sonra ilk 11'e geri döndü.
Ozan Tufan, Galatasaray deplasmanında 17. dakikada kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve bordo mavili formayla ilk golünü attı. Ozan Tufan ikinci golünü ise 55. dakikada yine kafayla attı.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray'a rakip olduğu 11. maçta ilk gollerini ağlara gönderdi.
Daha önce Süper Lig kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terleten Ozan Tufan, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu.
Abdullah Avcı sonrası, Bursaspor'dan eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, 3 maç sonra ilk 11'e geri döndü.
Ozan Tufan, Galatasaray deplasmanında 17. dakikada kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve bordo mavili formayla ilk golünü attı. Ozan Tufan ikinci golünü ise 55. dakikada yine kafayla attı.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray'a rakip olduğu 11. maçta ilk gollerini ağlara gönderdi.