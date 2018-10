İlhan Parlak: ''9 haftada 13 puan iyi...''

MKE Ankaragücü futbolcusu İlhan Parlak, çok kısa zamanda takım olduklarını ve Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.Takımın tecrübeli oyuncularından 31 yaşındaki İlhan, MKE Ankaragücü'nün mevcut durumunu, Fenerbahçe maçını ve geleceğe yönelik düşüncelerini AA muhabirine anlattı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi olan İlhan, "Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olarak şu ana kadar göstermiş olduğumuz performansın iyi olduğunu düşünüyoruz. Futbolda her şey, her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Yeni kurulmuş bir takımın 9 haftada 13 puan alması iyi yolda olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.Yabancı transferlerin de takımla kaynaştığını vurgulayan İlhan, "Bu kaynaşmayı ve birlikteliği yakalamasaydık 13 puanı elde edemezdik. Yerli futbolcular gerçekten çok karakterli ve düzgün kişilikli oyuncular. Takım olmasak kısa zamanda bu puanları toplayamazdık." diye konuştu.İlhan Parlak, sezonun 10. haftasında deplasmanda 28 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını ve 3 puan hedeflediklerini söyledi.Maçı kazanabilmeleri için teknik direktörün gerekli hazırlığı yaptırdığını anlatan deneyimli oyuncu, rakiplerini şöyle değerlendirdi:"Fenerbahçe sezona kötü başladı. Bizim için Fenerbahçe'nin iyi veya kötü başladığının fazla bir önemi yok. Biz orada sahaya çıktığımız zaman nasıl puan veya 3 puan alırız onun hesabını yapıyoruz. Hocamızın istediklerini gerçekten sahaya yansıtırsak, Kadıköy gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrılabileceğimizi düşünüyorum."MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kendisini "joker" olarak kullandığını dile getiren İlhanParlak, "Ben sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım." ifadesini kullandı.Kendisi için oynadığı mevkinin fazla bir önemi olmadığını vurgulayan İlhan, şöyle konuştu:"Hocam bana nerede görev verirse, o bölgede ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışırım. Mesela o hafta idmanlarda sağ tarafta oynayacağınızı görüyorsunuz. Maçta sizin karşısınızda kim oynayacak, onu etüt ediyorsunuz. Hafta içinde maçı kafanızda oynuyorsunuz. Ancak maç içinde sakatlık oluyor ve bir anda mevkiniz değişiyor. Mevki değişince afallama oluyor. Önemli olan saha içinde verilen görevi en iyi şekilde yapabilmektir."İsmail Kartal'ı anlatırken ondan övgüyle bahseden İlhan, "Hocanın bendeki yeri gerçekten ayrıdır. Ben kendisiyle ilk olarak Gaziantepspor'da çalıştım. İnsanlar belki benim oyun tarzımı beğenmeyebilir. Genelde bununla karşılaşıyorum. Çünkü göze hoş gelen bir futbol oynamıyorum. İsmail hocam benim nasıl bir görev adamı olduğumu çok iyi biliyor. O her zaman benim arkamda durdu. Hocamın emeklerini boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapıyorum." bilgisini paylaştı.İlhan Parlak, MKE Ankaragücü ismini duyduğunda aklına ilk olarak taraftarlarının geldiğine dikkati çekti."MKE Ankaragücü'nde 7-8 sene önce de oynamıştım." diyen tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hangi maç, hangi deplasman olursa olsun, hazırlık, lig, kupa maçı da olsa her zaman takımının yanında olan bir taraftar. Ankaragücü bu zor günleri atlattıysa bu taraftarın ve bu camianın armaya ve takımına sahip çıkması sayesinde atlattı. Ankaragücü çok farklı ve ayrı bir camia. Türk futbol kamuoyu tarafından takdir edilen bir camia. 2. Lig şampiyonluk maçında Kayseri'ye gittiğimizde 25-30 bin kişinin stadı doldurduğunu görünce tüylerim diken diken olmuştu. Ancak bir arma sevdası 25-30 bin kişiyi Ankara'dan, Kayseri'ye taşıyabilir. Taraftarlar futbolcusuna ve takımına sahip çıkıyor onlara teşekkür ediyorum."Hakemlerin bilerek hata yapacaklarına inanmadığını dile getiren İlhan, "Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelmesi iyi oldu. VAR sisteminin yararlı olduğuna inanıyorum." dedi.Hakemlerin gördüklerini çaldığını ifade eden İlhan Parlak, sözlerini şöyle tamamladı:"Ufak nüanslar olduğu için teknolojiye de başvurulması gerekiyor. Evkur Yeni Malatyaspor maçında Kubilay'a topu atmaya çalıştığımda Sadık'ın elinin açıldığını gördüm. Hakem pozisyonu devam ettirdi ancak o anda VAR sistemi devreye girdi. Pozisyonun penaltı olduğu söylendi ve penaltı ile maçı kazandık. VAR sistemi olmasa o pozisyon penaltı olmazdı."