İlhan Palut: 'Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybettikleri maçla ilgili, "Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, ilk yarı MKE Ankaragücü'nün çok daha istekli oynadığını ve hücumda daha iyi olduğunu belirterek, "İkinci yarı daha dengeliydi. 1-0'ken iyi oynadık ve golü attık. MKE Ankaragücü de skoru korumak için değişiklikler yapınca, uzatmalara gitmesi avantaj olacaktı. Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.



Maçın son bölümünde aleyhlerine verilen iki penaltının sorulması üzerine Palut, "Hakem, kararlarını verdi. O da doğru ya da yanlış olduğunu görecektir. Birilerinin susması gerekiyor artık, o susan biz olalım." değerlendirmesinde bulundu.



İlhan Palut, "Takım çalıştırmadığınız dönemde MKE Ankaragücü'nden teklif aldınız mı?" sorusuna ise "MKE Ankaragücü'nden teklif almadım." cevabını vererek sözlerini sonlandırdı.



