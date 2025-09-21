İlhan Palut: 'Ali Sowe kendine çekidüzen vermeli'

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
1-1
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
3-2
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
2-2
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-1
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
2-1
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
2-1
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
3-1
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
0-035'
21 Eylül
Internacional-Gremio
1-131'
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
1-135'
21 Eylül
Mirassol-Juventude
2-0
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
1-0
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-0
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
0-0
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
2-2
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
1-3
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
1-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-2
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-0
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
2-1
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-2
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
3-0
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
1-0
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-1
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
0-176'
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
2-0
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-0
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
2-0
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

İlhan Palut: "Ali Sowe kendine çekidüzen vermeli"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Eylül 2025 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'Ali Sowe kendine çekidüzen vermeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının kötü bir performans sergilemesine rağmen elde edilen bir puanı kazanç olarak değerlendirdi. 

Palut, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk 30 dakikalık bölümünde ciddi anlamda geri düştüklerini belirterek, rakibe net pozisyon vermediklerini ancak topu çok kolay kaybettiklerini aktardı. 

Maçın ilk bölümünde Kocaelispor'un motivasyonunun yüksek olduğuna değinen Palut, bu bölümde sahada zorlanan bir görüntü verdiklerini, iki oyuncu değişikliğiyle sistemi değiştirip dengeyi kurmaya çalıştıklarını kaydetti.



İlk yarıda takımının güzel bir golle öne geçtiğini hatırlatan Palut, "Çok iyi hazırlanmış ve bitirilmiş bir gol attık. Belki devreye bu skorla girebilsek, rakibi psikolojik olarak daha erken zorlayabilirdik." ifadesini kullandı.

İkinci yarının daha dengeli geçtiğini aktaran Palut, şöyle konuştu:

"Topa biraz daha Kocaelispor sahip oldu ama iki takım da net pozisyonlar bulamadı. Belki biraz daha fazla yan top kazandı ama yine pozisyon manasında bakacak olursanız net pozisyon onlar da biz de bulamadık. O manada bizim için hiç iyi bir maç değildi. Defansif anlamda bu kadar geride kalmamız dönem dönem doğru değil ama bu bölümleri de pozisyon vermeden bitirebilmemiz de önemli. Berabere biten maçlar sonuca göre bazı takımlar bir puan kazanırken bazıları da iki puan kaybeder. Gösterdiğimiz performansa nazaran aldığımız bir puanı buradan kazanç olarak görüyoruz. İyi oynamadık, mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum Kocaelispor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum."

- Penaltı noktasına su döküldüğü iddiası

İlhan Palut, bir gazetecinin Kocaelispor'un kazandığı penaltı öncesinde yedek kulübesinden penaltı noktasına su dökülmesi yönünde talimat verildiği iddiasında bulunması üzerine, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ne böyle bir konuşma ne böyle direktif ne duydum ne de bu direktif sahaya iletilirken ben bunu gördüm. Biz buna tenezzül edecek insanlar değiliz. Yani rakibe penaltı noktasına dökeceğimiz suyla rakibin ayağını kaydırıp da o penaltıyı kaçırtmalarını sağlayacak, ondan sonrasından korkarım, doğru bir şey değil. Ezberden konuşmak istemiyorum ama sana da yanlış söylüyorsun demek de istemiyorum. Böyle bir şey olmuşsa bir daha bunun olmaması için en sert şekilde tavrımı takınacağım." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Ali Sowe kendisine çekidüzen vermeli"

Palut, bazı oyuncuların performansına ilişkin soruya ise futbolcuların performansına yönelik okları direkt çevirmenin bir teknik adam için çok doğru olmadığını ifade etti.

"Aile içerisinde çözmemiz gereken bir durum." diyen Palut, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ama yine açık ve net söyleyeceğim, Ali Sowe kendisine çekidüzen vermeli. Maç boyunca şunu düşünüyorum, 'İyi değil ama almalı mıyım? Acaba on dakika sonra düzelir mi? Acaba bir top gelir bunu içeri atar mı? En azından orada bir forvet figürüdür, rakiple mücadele eder mi?' Bu gibi düşünceleri bu sene bana çok yaşatıyor. Gol atması önemli değil, bu kadar çok top kaybıyla bizim için problem."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
