İlhan Palut: 'Ali Sowe kendine çekidüzen vermeli'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının kötü bir performans sergilemesine rağmen elde edilen bir puanı kazanç olarak değerlendirdi.



Palut, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk 30 dakikalık bölümünde ciddi anlamda geri düştüklerini belirterek, rakibe net pozisyon vermediklerini ancak topu çok kolay kaybettiklerini aktardı.



Maçın ilk bölümünde Kocaelispor'un motivasyonunun yüksek olduğuna değinen Palut, bu bölümde sahada zorlanan bir görüntü verdiklerini, iki oyuncu değişikliğiyle sistemi değiştirip dengeyi kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

İlk yarıda takımının güzel bir golle öne geçtiğini hatırlatan Palut,ifadesini kullandı.İkinci yarının daha dengeli geçtiğini aktaran Palut, şöyle konuştu:İlhan Palut, bir gazetecinin Kocaelispor'un kazandığı penaltı öncesinde yedek kulübesinden penaltı noktasına su dökülmesi yönünde talimat verildiği iddiasında bulunması üzerine,değerlendirmesinde bulundu.Palut, bazı oyuncuların performansına ilişkin soruya ise futbolcuların performansına yönelik okları direkt çevirmenin bir teknik adam için çok doğru olmadığını ifade etti.