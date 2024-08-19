İlhan Özer: ''Yeni gelişmekte olan bir takımız''

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Şanlıurfaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından, "Maçın başında yediğimiz golle oyun düzenimiz bozuldu'' dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlhan Özer: ''Yeni gelişmekte olan bir takımız''
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19 Ağustos 2024 01:27
Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta maçında sahasında  Şanlıurfaspor'a  3-1 mağlup olan Central Hospital Ümraniyespor'un teknik sorumlusu İlhan Özer, geçen hafta galip geldiklerini, bu maça da iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçın başında yedikleri golle oyun düzenlerinin bozulduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yeni gelişmekte olan bir takımız. Yeni transferlerle oyunumuzu geliştirme çabasındayız. Bununla birlikte tekrar bireysel bir hatadan maalesef bir gol yedik. İki sıfır geriye düştüğümüzde ikinci yarı farklı bir sistemle sahaya çıktık. Risk aldık onun sonucunda da bir golü bulduk. 2-1'i yakalamamıza rağmen son dakika yine bir bireysel hatadan açık bir şekilde kaybettik, maçın özeti bu."

 

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