İkiz kaykaycılar, ABD'deki yarışmada podyuma çıktı

İkiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok, ABD'de düzenlenen yarışmada çanak kategorisinde podyuma çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İkiz kaykaycılar, ABD'deki yarışmada podyuma çıktı
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16 Şubat 2025 15:01

ABD'de düzenlenen yarışmada ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok, 12 yaş altı çanak kategorisinde 2'nci ve 3'üncü oldu.

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Florida eyaletinde düzenlenen yarışmada çanak (bowl) disiplininde mücadele eden Türk sporculardan Efe 2'nci, ikiz kardeşi Ege ise 3'üncü sırada yer aldı.

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