İki kırmızılı bir penaltılı maçta kazanan Real Betis!

LaLiga'nın 25. haftasında Real Betis ile Getafe karşı karşıya geldi.



Real Betis, deplasmanda Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.



Konuk ekibin golleri 18. ve 77. dakikalarda Isco'dan gelirken Getafe'nin golü 82. dakikada Borja Mayoral'den geldi.



BERTUĞ SÜRE ALMADI



Getafe'de forma giyen milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, mücadelede forma şansı bulamadı.



Bu sonuçla birlikte Real Betis 35 puanla 7. sıraya yükselirken Getafe 30 puanla 14. sırada kaldı.



Konuk ekipte Brezilyalı futbolcu Antony, 90+5. dakikada yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.



Ev sahibi ekipte 90+7. dakikada Domingos Duarte, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Getafe, ligde 6 maç aradan sonra kaybetmiş oldu.



