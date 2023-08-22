Iguodala: "Jimmy'de 'Kobe Bryant azmi' var!"

Serbest oyuncu Andre Iguodala, Miami Heat'ten eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ın, gösterdiği azim açısından efsanevi oyuncu Kobe Bryant'a "en yakın" kişi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Iguodala: 'Jimmy'de 'Kobe Bryant azmi' var!'
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22 Ağustos 2023 16:22
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 16:23
Serbest oyuncu Andre Iguodala, Miami Heat'ten eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ın, gösterdiği azim açısından efsanevi oyuncu Kobe Bryant'a "en yakın" kişi olduğunu söyledi.

Iguodala, 'Gil's Arena' podcast'inde Butler'ı överek, oyuna zihinsel olarak yaklaşım biçimi açısından Los Angeles Lakers efsanesine "en yakın" isim olduğunu belirtti:

"Jimmy nasıl bu kadar başarılı olabiliyor diye baktığınızda- çünkü üçlüğü yok ve sol eliyle top süremiyor-, adam kim ne derse desin bir şekilde işi çözüyor. Bu yıl Milwaukee'ye (Bucks) karşı sağ eliyle sola doğru top sürüp üçlük soktuğunu görmüştüm. Çıldırmıştı resmen.

'Kazanmamızın bir yolunu bulur' dedirten bir azme sahip ve bu açıdan bakarsak, Kobe Bryant'a en yakın olarak gördüğüm kişi muhtemelen kendisidir. Ben kimsede böyle bir azim görmedim. 'Bu adamda Kobe Bryant azmi var' dediğimi hatırlıyorum. Kazanma azmi."

Miami'de geçirdiği dört sezonda Heat'i iki kez NBA Finalleri'ne taşımış olan Butler, Iguodala ile iki sezon takım arkadaşı olmuştu.

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